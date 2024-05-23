Заместитель губернатора Челябинской области Александр Лазарев в ходе рабочего визита в Донецкую Народную Республику вручил главе Ясиноватского муниципального округа Дмитрию Шевченко ключи от современного крана-манипулятора. Еще два крупных коммунальных автомобиля для уборки улиц и придомовых территорий — в пути.
«К нашему губернатору Алексею Текслеру обратилось правительство ДНР с просьбой оказать содействие в восстановлении Авдеевки после недавнего освобождения. Привезли первую единицу техники. Всего будет приобретено три крупных коммунальных автомобиля. Сегодня здесь манипулятор», — комментирует Александр Лазарев.
Челябинские предприниматели отправили в регион переоборудованный уазик, оснащенный прицепом.
Отметим, что недавно в Ясиноватой челябинские строители начали восстанавливать многоквартирный дом, а в Волновахе состоялось торжественное открытие отделения Социального фонда и Службы занятости населения.