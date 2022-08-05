Челябинская область отправит в Донбасс 15 тонн гуманитарного груза

Внести свою лепту могут все желающие

Сегодня, 5 августа, в Челябинске укомплектовали большую часть гуманитарного груза для отправки в Донбасс. 15 тонн необходимых пострадавшим жителям ДНР и ЛНР вещей отправят 13 августа из аэропорта Кольцово. Информагентству «Первое областное» журналист Сергей Белковский рассказал, куда желающие могут принести гуманитарную помощь.

«Пока собрано восемь тонн коробок с одеждой, продуктами и медикаментами. Гуманитарная помощь до момента отправки складируется в храме Святого Ильи Пророка и Мученицы Татьяны по адресу: Челябинск, улица Березовая, 1а», — сообщает Сергей Белковский.

Гуманитарную помощь Донбассу Челябинская область отправляет регулярно. Например, в апреле южноуральцы собрали для беженцев 49 тонн товаров первой необходимости. Кроме того, регион взял шефство над частью территории ДНР — городом Ясиноватой и Волновахским районом. Там помогают восстанавливать детские сады, школы и поликлиники.

Недавно в Ясиноватую прибыла большая партия материалов и оборудования для подготовки сетей водоснабжения к отопительному сезону. В пострадавшие города Челябинская область отправляет автомобили скорой помощи и специальную технику для дорожных работ и восстановления инфраструктуры.