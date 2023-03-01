Челябинская область отправила женщинам Донбасса машину с подарками к 8 Марта

Праздничный груз собрали активистки «Женского движения»

Сегодня, 1 марта, из Челябинской области в подшефные города ДНР Ясиноватую и Волноваху отправилась десятитонная машина с подарками к 8 Марта. Об этом в своем телеграм-канале сообщила первый вице-губернатор региона Ирина Гехт.

В сборе подарков для женщин Донбасса принимали участие предприниматели, чиновники, общественники и другие жители региона. Акции координировали активисты проекта «Женское движение Единой России».

«Признаюсь, мы не ожидали, что на призыв порадовать женщин косметикой, парфюмерией и другими приятными вещами откликнется такое количество людей», — отметила Ирина Гехт.

Ирина Гехт поблагодарила всех, кто принял участие в сборе гуманитарного груза.

Напомним, что первый грузовик с десятью тоннами груза для жителей Ясиноватой и Волновахи активистки «Женского движения» отправили 23 февраля. По словам Ирины Гехт, все посылки успешно доставлены, вручать подарки начнут на следующей неделе.