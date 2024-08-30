Челябинская область отправила партию спецтехники в зону СВО

Бойцы получат средства связи и тепловизионные прицелы

Власти Челябинской области по поручению губернатора Алексея Текслера передали очередную партию современной техники воинским частям в зону СВО, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

«За ленточку» повезут средства связи, тепловизионные прицелы и другие приборы, необходимые для эффективного выполнения боевых задач и сохранения жизни военнослужащих.

«Ребята в зоне СВО отмечают, что уровень укомплектованности обмундированием и средствами поражения сейчас достаточен для выполнения боевых задач, но лишним ничего не бывает, особенно FPV-дроны и разведывательные квадрокоптеры, которые требуют постоянного пополнения», — говорит заместитель губернатора Челябинской области Алексей Фартыгин.





Челябинская область на постоянной основе отправляет технику для 53 подразделений в зоне СВО. Эта работа находится на ежедневном контроле у губернатора региона.

«Ребята, которые сейчас принимают для себя решение идти на СВО, могут быть уверены, что они будут экипированы и обеспечены необходимой спецтехникой», — замечает Фартыгин.

Также сегодня единороссы Челябинской области отправили на СВО семь автомобилей. «За ленточку» ушли «буханки», которые до этого служили в медицине.