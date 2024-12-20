Челябинская область отправила гуманитарную помощь в Ясиноватую и Курск

Две десятитонные фуры собрало региональное отделение «Единой России»

Челябинское региональное отделение партии «Единая России» 20 декабря отправило гуманитарную помощь в Ясиноватую и Курск. С Южного Урала уехал две десятитонные фуры, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

В Ясиноватую в ДНР отправили детские подарки, книги, автономные дизельные отопители, продукты питания, средства личной гигиены. Общий вес – 9200 килограммов.

В Курск увезли продукты питания от предприятий Челябинской области: рис, гречку, овсяную крупу, макароны, сладкие каши для детей. Вес всего груза – 9655 килограммов.