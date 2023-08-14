Челябинская область отправила грузовик с помощью для трех донбасских городов

Списки необходимых вещей прислали сами бойцы

Челябинский Народный фронт в рамках проекта «Все для Победы» отправил очередную партию груза для Донбасса. На этот раз машина повезла помощь сразу в три города — Мариуполь, Донецк и Луганск. Предметы первой необходимости получат бойцы 13 подразделений, военные госпитали и детские дома, сообщила сегодня, 14 августа, пресс-служба ОНФ.

В состав новой отправки вошли генераторы, масксети, тепловизоры, бронежилеты, форменная одежда и обувь, продукты питания и личной гигиены, аккумуляторные инструменты, медикаменты и другие предметы по спискам, которые прислали сами бойцы.

Напомним, что ранее деньги на груз для бойцов СВО собрали челябинские таможенники, а также магнитогорские молодожены Бауржан и Асель Алимжановы — прямо во время свадьбы.