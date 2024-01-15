Челябинская область отметит 90‑летие на выставке «Россия» в Москве

ОТВ проведет прямую трансляцию с ВДНХ

В среду, 17 января, исполняется 90 лет со дня образования Челябинской области. Вместе с другими соседями по Уралу регион отметит знаменательную дату большой событийной программой на выставке «Россия», которая уже третий месяц работает на ВДНХ в Москве. Знаменательной дате будет также посвящен праздничный эфир на телеканале ОТВ, который проведет прямые включения с выставки. Увидеть сюжеты можно будет также на сайте 1obl.tv, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Как сообщило Агентство международного сотрудничества Челябинской области, центральным событием дня станет двойная свадьба, где женихи — действующие участники спецоперации. Военнослужащие родом из Миасса и Чебаркуля специально приедут в Москву с фронта, чтобы сочетаться браком со своими избранницами. Церемония пройдет под выступление солистов ансамбля «Время Ч» ГУ МВД по Челябинской области. Среди почетных гостей — Герой России гвардии майор Виталий Антонов.

На стендах Челябинской и Свердловской областей весь день будет проходить краеведческий квиз «Край гор и озер». За правильные ответы на 20 вопросов об Урале участники викторины получат фирменный мерч.

В павильоне D в 11:00 стартует большая туристическая программа: в течение дня Челябинская область расскажет о своем туристическом потенциале, презентует научно-популярные и молодежные маршруты, а также национальный туристический маршрут «Челябинск: к нам прилетают даже метеориты». После каждого блока пройдет викторина с призами для посетителей.

На той же площадке с 11:00 до 15:00 состоятся мастер-классы южноуральских ремесленников. Екатерина Черкасова из Челябинска научит азам ручного ткачества. Рафиля Касьянова из Миасса покажет процесс создания башкирской куклы на палочке. А челябинец Сергей Федоров даст урок контурной резьбы по дереву.

Одновременно в Доме российской кухни уральские шефы Евгений Михайлов и Сергей Мирошников проведут трехчасовую гастрономическую программу, где приготовят необычные местные блюда: уральский бублик со взбитой щукой и икрой, уральский бублик с косулей, розаны с взбитым творогом и уникальное варенье из сморчков со снегом из красной смородины и травами. Музыкальное сопровождение кулинарного таинства обеспечат артисты бакальского творческого объединения «Ярмарка».

В 14:30 в Зоне культурных проектов начнется объединенный часовой концерт творческих коллективов Челябинской и Свердловской областей. А завершится праздничный день интерактивной программой на катке ВДНХ. В 17:00 на лед выйдут талисманы хоккейных команд «Трактор» и «Металлург», а также символы проходившего в Челябинске чемпионата России по фигурному катанию на коньках — пингвинята Слава и Акси.