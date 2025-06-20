Челябинская область отметила лучших молодых ученых региона

Прием «Научный тандем» собрал 16 наиболее перспективных аспирантов из девяти ведущих вузов региона

В Челябинске чествовали лучших аспирантов и их научных руководителей из девяти ведущих вузов и организаций региона. Прием «Научный тандем» прошел в рамках Десятилетия науки и технологий в РФ на территории Челябинской области.





Церемонию открыл первый заместитель губернатора Станислав Мошаров. Он отметил, что регион по праву считается одним из ведущих научных центров страны:

«Наши вузы и научные организации готовят специалистов высочайшего класса, и особенно важно, что наши молодые ученые работают над проектами, имеющими практическое значение для экономики региона. Аспирантура — это важнейший этап в становлении ученого, и мы уделяем особое внимание поддержке молодых исследователей», — сказал он, в частности.

Напомним, среди мер поддержки гранты, социальные программы (в том числе выплаты на приобретение жилья), создание молодежных лабораторий, строительство межуниверситетского кампуса мирового уровня, которое ведется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».

«Правительство области во главе с Алексеем Текслером уделяет особое внимание развитию научного потенциала. Мы понимаем, что от успехов наших молодых ученых сегодня зависит технологический суверенитет страны завтра», — подчеркнул Станислав Мошаров.





В этом году «Научный тандем» собрал 16 наиболее перспективных аспирантов и 17 их научных руководителей из ЮУрГУ, МГТУ им. Г.И. Носова, педуниверситета, ЧелГУ, УралГУФКа, медицинского и аграрного университетов, института культуры и Снежинского физико-технического института, филиала НИЯУ МИФИ.