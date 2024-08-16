Челябинская область отмечена в числе лидеров по проведению капремонтов МКД

Всего на Урале с начала года отремонтировали более 450 домов

В России с начала года капитально отремонтировали 11,5 тысячи многоквартирных домов, в том числе на Урале — более 450. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин отметил Челябинскую область в числе лидеров по проведению капремонтов.

Наибольшее количество домов отремонтировали в Центральном (4336), Приволжском (1784) и Сибирском (1407) федеральных округах. Больше всего жилья обновили в Московской области, Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Самарской области, Красноярском крае, Челябинской области и Республике Крым.

По данным Фонда развития территорий, с начала года в Уральском федеральном округе отремонтировали 452 дома, выполнив более полутора тысяч работ. Условия проживания улучшили более 63 тысяч человек.

Кроме того, в ФРТ сообщили, что общий уровень собираемости взносов на капремонт в округе составляет 97,5%, что выше среднего показателя по стране.

«Это очень позитивная тенденция, так как капитальный ремонт жилья у нас выполняется за счет взносов собственников», — отметили в Фонде.