Челябинская область отмечает Праздник Весны и Труда

Южноуральцам этот день особенно близок, отметил Алексей Текслер

Сегодня, 1 мая, Челябинская область и вся Россия отмечают Праздник Весны и Труда. Южный Урал всегда был трудовым и опорным для Отечества регионом, поэтому этот праздник особенно близок южноуральцам, подчеркнул губернатор Алексей Текслер.

«Многие наши города и поселки сформировались вокруг металлургических заводов, предприятий добывающей и обрабатывающей отраслей. Крепкие и давние традиции имеет и сельское хозяйство. И сегодня все труженики Челябинской области — от металлургов до работников креативных индустрий — вносят свой вклад в развитие региона и страны», — отметил Алексей Текслер.

Первомай встречают с особым чувством в городах трудовой доблести — Челябинске, Магнитогорске, Миассе и Златоусте. Потомки своих героических предков вспоминают их трудовые подвиги, которые служат примером для всех южноуральцев. Задача нынешнего поколения — передать детям традиции добросовестного отношения к своему делу и ответственности за судьбу Отечества.

Челябинская область с размахом отметит Праздник Весны и Труда. В ряде городов пройдут праздничные эстафеты, митинги-концерты, шествия трудовых коллективов, велопробеги, а также организуют развлекательные площадки с мастер-классами и квестами.