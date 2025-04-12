Челябинская область отмечает День космонавтики

Первый полет человека в космос стал символом мощи России

12 апреля 1961 года советский космонавт Юрий Гагарин отправился в космос и впервые в истории совершил орбитальный облет нашей планеты. В честь этого события в 1962 году был установлен День космонавтики.

Первый полет человека в космос стал великим завоеванием отечественной науки, символом интеллектуальной и технологической мощи России, подчеркнул губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

«Мы по праву гордимся тем, что именно наши соотечественники проложили человечеству дорогу к звездам, открыли эпоху освоения космоса. За этими достижениями стоят талант, мужество и самоотверженный труд ученых, инженеров, космонавтов, всех работников ракетно-космической отрасли»,— добавил глава региона.

За минувшие десятилетия Россия лишь укрепила свои лидирующие позиции в покорении космического пространства. И немалую роль в этом играет Челябинская область, на предприятиях которой разрабатывают и производят высокотехнологичное оборудование, приборы, системы связи и многое другое. А космонавты из Челябинской области служат хорошим примером для подрастающего поколения.

Кстати, первый в мире искусственный спутник Земли «Спутник-1» тоже запустил Советский Союз. Произошло это в 1957 году. За ним последовали следующие. А менее чем за год до полета Юрия Гагарина на корабле «Спутник-5» в космос отправили собак Белку и Стрелку. Они вернулись на Землю целыми и невредимыми.