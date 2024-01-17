Челябинская область отмечает 90‑летие большой культурной программой на ВДНХ

Площадкой для выступлений творческих коллективов стала международная выставка «Россия»

Сегодня, 17 января, в павильоне Челябинской области на международной выставке-форуме «Россия» в Москве проходит празднование 90-летия региона. Программа мероприятий включает выступление южноуральских творческих коллективов и мастеров. Высадку масштабного артистического десанта анонсировал министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин в эфире телеканала ОТВ, который ведет прямую трансляцию из ВДНХ.

Как написал позднее Бетехтин в своем телеграм-канале, во время включения он рассказал о культурных достижениях Южного Урала за последние пять лет и планах на юбилейный 2024 год, а также о предстоящих гастрольных поездках творческих коллективов, новом музее в Каслях и других обновлениях, которые ждут сферу культуры.

«Я хочу поздравить всех с 90-летием Челябинской области и сказать: кто еще не был, обязательно побывайте на ВДНХ и, конечно, посетите салон Челябинской области. Здесь здорово! Здесь интересно!»— добавил министр в видеоприветствии к землякам.

Напомним, что праздничный эфир, посвященный 90-летию Челябинской области, стартовал на ОТВ в 9:30. Следить за трансляцией можно также в интернете по ссылке.