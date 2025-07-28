Челябинская область отмечает 1037 лет Крещения Руси

В Христорождественском храме состоялась Божественная литургия

Сегодня, 28 июля, Челябинск, как и вся страна, отмечает 1037‑летие Крещения Руси. В этот день в нижнем храме кафедрального собора Рождества Христова митрополит Челябинский и Миасский Алексий отслужил Божественную литургию.





В торжественной службе приняла участие общественный деятель Ирина Текслер.





Накануне праздника собор получил в дар ковчег с частицей мощей святого князя Владимира. Поклониться святыне пришли многочисленные верующие, среди которых были военнослужащие. Для них князь Владимир является небесным покровителем. Ирина Текслер выразила благодарность солдатам и воинам.

«Спасибо нашим ребятам, солдатам, воинам спецоперации! За то, что вы сохраняете наше будущее, чтобы мы оставались той русской православной цивилизацией, которой мы являемся уже тысячу лет», — написала в своем телеграм-канале Ирина Текслер.





День Крещения Руси — это не просто памятная дата, это событие, определившее дальнейший путь России. Принятие христианства князем Владимиром в 988 году стало поворотным моментом в истории страны, заложив основы русской государственности и культуры.

В честь этого события в Челябинске с 24 по 28 июля прошел фестиваль в кафедральном соборе Рождества Христова, включающий концерты, мастер-классы, гитарники, художественные пленэры, игры, ярмарки народных промыслов и фотозоны. Центральным событием стало принесение мощей равноапостольного святого князя Владимира, крестителя Руси, и святой княгини Ольги. Также по всей Челябинской области и Южному Уралу во всех храмах звучит звон колоколов.