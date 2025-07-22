Челябинская область остается в лидерах по числу укусов клещей

Сезон их активности продолжается

Челябинская область остается в списке регионов, где клещи чаще всего кусают людей. При этом в России отмечают спад обращений жителей в больницы, однако сезон активности паразитов еще не завершен, сообщают в Роспотребнадзоре.

Всего с начала сезона активности клещей на укусы пожаловались 464 тысячи россиян. Вместе с Челябинской областью в список регионов с наибольшим числом пострадавших попали Свердловская, Кемеровская, Кировская, Томская области, Пермский край и Удмуртская Республика. Напомним, в Челябинской области количество укусов клещей выросло почти вдвое по сравнению с прошлым летом.

В этом году сезон активности клещей начался значительно раньше обычного из-за теплой и малоснежной зимы. В южных регионах первые укусы были зарегистрированы еще в январе. В большинстве регионов сезон длится с апреля по октябрь, но на юге России клещи активны круглый год.

Ранее корреспондент ИА «Первое областное» сообщал, что каждый четвертый клещ на Южном Урале заражен боррелиозом.