Челябинская область остается лидером в УрФО по длительности пребывания туристов

Такие данные озвучил губернатор Алексей Текслер

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко провел заседание правительственной комиссии по развитию туризма в России. По видеосвязи в заседании также принял участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер, сообщает пресс-служба правительства региона.

На заседании подвели предварительные итоги нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства», который завершается в этом году.

«Положительная динамика есть по всем показателям. Например, количество турпоездок по стране с 45 млн в 2020 году увеличилось до 84 млн в 2023 году. По итогам 2024 года ожидаем около 92 млн турпоездок», — заявил Чернышенко.

Министр экономического развития России Максим Решетников напомнил, что на первом этапе нацпроект помог отрасли преодолеть последствия пандемии коронавирусаи запустить обновление инфраструктуры. Сегодня внутренний туризм развивается ускоренными темпами, а инвестиции в него растут.

В Челябинской области с начала 2024 года, по словам губернатора Алексея Текслера, турпоток составил порядка 1,4 млн поездок. Почти на 8% с начала 2024 года выросло количество размещений в гостиницах в сравнении с прошлым годом. Также Челябинская область остается лидером в УрФО по длительности пребывания туриста.

Дмитрий Чернышенко также отметил, что проектным комитетом одобрен паспорт нового нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Государственной Думой принят бюджет. Благодаря реализации проекта отдых в стране должен стать более доступным с точки зрения ценообразования и логистики, безопасным и комфортным.