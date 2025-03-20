Челябинская область обеспечена вакциной от бешенства

Эксперты призывают не игнорировать профилактику этой инфекции

Минздрав Челябинской области следит за наличием вакцины от бешенства в медицинских учреждениях региона: на Южном Урале поддерживается необходимый запас доз, заявили сегодня представители ведомства.

«В 2024 году количество обращений за медицинской помощью после укусов животных снизилось на 15% по сравнению с предыдущим годом. При этом все укушенные обеспечиваются вакциной», — рассказала заместитель министра здравоохранения Челябинской области Нелли Верзакова.

Если вакцина заканчивается в каком-то травмпункте, медики маршрутизируют пациента до ближайшей медицинской организации, чтобы получить очередную либо первую дозу вакцины. Курс вакцинации не прекращается.

«Мы пользуемся вакциной отечественного производства. Вакцина в регион поступает партиями. Заявки проводим в соответствии со среднегодовой потребностью. На сегодняшний день в Челябинской области порядка 4,5 тысячи доз вакцины. В ближайшие месяцы мы ждем очередную поставку», — добавила Верзакова.

Кстати, случаев заражения бешенством среди людей в Челябинской области не было с 2016 года.

Специалисты Роспотребнадзора подчеркнули важность профилактических мер: вакцинации домашних животных, избегания контакта с дикими и бездомными животными, а также отказа от кормления животных с рук (например, белок в парке).

«В государственных ветстанциях региона проводится бесплатная вакцинация животных против бешенства. Для поддержания иммунитета антирабическая вакцинация животного должна проводиться ежегодно, в течение всей жизни», — напомнила землякам начальник отдела по предупреждению и ликвидации болезней животных и их лечению Управления ветеринарии Челябинской области Юлия Окунева.