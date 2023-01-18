Челябинская область неразрывно связана с историей блокады Ленинграда

Сегодня вспоминают День прорыва фашистской блокады Cеверной столицы

В среду, 18 января, в Санкт-Петербурге стартуют мероприятия, посвященные Дню прорыва блокады Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. История целого города, который 872 дня жил в окружении фашистских захватчиков, до сих пор волнует умы и сердца потомков. Немаловажную роль в тех событиях сыграла Челябинская область, а в самом Челябинске, а точнее на мосту, стоит шестиметровая арка в память о ленинградцах, которые были эвакуированы в наш город для работы на оборонных заводах. Вместе с южноуральцам они самоотверженно трудились, приближая Победу. Информагентство Первое областное собрало эти факты в одной подборке к 80-летию прорыва блокады Ленинграда.

«Что мне навсегда запомнилось — по приезде нас сразу же вымыли в бане, хорошо накормили и обогрели... потом, конечно, всякое бывало, но запомнилось только хорошее. Урал спас нам всем жизнь», — делился ранее с медиахолдингом «Первый областной» воспоминаниями Виктор Горбачев, воспитанник ленинградского интерната, эвакуированный в Челябинск.



Тысячи человек и десяток заводов были перевезены за тысячи километров от линии фронта. В первую очередь эвакуировали предприятия вместе со всем оборудованием и самих рабочих. Только на Челябинский тракторный завод за июнь 1941-го — конец 1943-го годов привезли семь с половиной тысяч жителей Ленинграда. Эвакуировали детские сады, дома ребенка, санатории, интернаты и детские дома: только за полгода войны Южный Урал принял 29,5 тысячи человек.

«Семья — в эвакопункте тракторного завода, развернутом в кинотеатре на 300—500 человек. Мебели нет, даже стульев. Такие же, как мы, скитальцы расположились прямо на полу, на своих вещах, в ожидании решения судьбы. Разносят чайники с заваренным чаем, булочки, бутерброды», — отмечал в мемуарах инженер Яков Гольдштейн.

Кстати, для многих жителей Ленинграда Челябинская область стала вторым домом. Многие из них хотели вернуться в родной город, но производство уже осталось на южноуральской земле, да и у некоторых ленинградцев просто не осталось домов после бомбежек. Многие тысячи эвакуированных людей стали работать на благо нашего региона и всей страны.