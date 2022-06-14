Челябинская область нарастила отправку макарон внутри страны почти на 50%

В ЮУЖД отметили рост отгрузки продовольственных товаров

В мае 2022 года на Южно-Уральской магистрали отмечают рост продовольственных грузов во внутрироссийском сообщении. Так, в Челябинской области на 47% возросла отгрузка макаронных изделий. А за 5 месяцев 2022 года почти в три раза выросли поставки картофеля и масла из Челябинской области, сообщили в пресс-службе ЮУЖД.

В мае 2022 года из Челябинской области отправили на 47% больше макаронных изделий, чем в прошлом году. Социально-значимый груз выгрузили на станциях Восточно-Сибирской, Московской и Северной железных дорог.

«Кроме того, за 5 месяцев 2022 года на Южно-Уральской железной дороге во внутреннем сообщении в три раза возросло отправление мяса и масла животного, в 2,7 раза — картофеля и овощей. Прирост отправления муки составил 7,8%», – сообщили в компании.



