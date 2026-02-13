Челябинская область направила партию спецоборудования в войска беспилотных систем

Вопросы материально-технического оснащения подразделений нового рода войск губернатор держит на личном контроле

Челябинская область продолжает планомерную работу по поддержке нового рода войск. По поручению губернатора Алексея Текслера министерство общественной безопасности региона закупило и передало военнослужащим подразделений беспилотных систем комплекс современного оборудования.

В перечень переданного имущества вошли беспилотные летательные аппараты различных модификаций и комплектующие к ним, технические средства обеспечения, а также профессиональный инструмент для ремонта и сборки дронов. Для повышения качества боевой подготовки поставлены современные учебные и имитационные средства поражения. Кроме того, подразделения получили тренажеры для отработки навыков оказания первой медицинской помощи и широкий спектр предметов, необходимых для обустройства быта военнослужащих.

Как отметил министр общественной безопасности Челябинской области Александр Гриб, вопросы материально-технического оснащения бойцов губернатор держит на личном контроле.

«Сделано все необходимое, чтобы у ребят было современное оборудование для боевой работы и все нужное для комфортных условий в быту. Мы понимаем важность качественной подготовки специалистов нового рода войск», — подчеркнул Александр Гриб.

В 2025 году президент России объявил о создании Войск беспилотных систем — нового рода войск, который сегодня находится на этапе активного формирования. Челябинская область выступает одним из регионов, оказывающих всестороннее содействие в оснащении подразделений БПС. Граждане, поступающие на службу в подразделения БПС, имеют возможность заключить краткосрочный контракт сроком на 1 год без автоматического продления, пройти службу вместо срочной, а также получить все предусмотренные региональные и федеральные выплаты при заключении контракта.