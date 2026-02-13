Челябинская область продолжает планомерную работу по поддержке нового рода войск. По поручению губернатора Алексея Текслера министерство общественной безопасности региона закупило и передало военнослужащим подразделений беспилотных систем комплекс современного оборудования.
В перечень переданного имущества вошли беспилотные летательные аппараты различных модификаций и комплектующие к ним, технические средства обеспечения, а также профессиональный инструмент для ремонта и сборки дронов. Для повышения качества боевой подготовки поставлены современные учебные и имитационные средства поражения. Кроме того, подразделения получили тренажеры для отработки навыков оказания первой медицинской помощи и широкий спектр предметов, необходимых для обустройства быта военнослужащих.
Как отметил министр общественной безопасности Челябинской области Александр Гриб, вопросы материально-технического оснащения бойцов губернатор держит на личном контроле.
«Сделано все необходимое, чтобы у ребят было современное оборудование для боевой работы и все нужное для комфортных условий в быту. Мы понимаем важность качественной подготовки специалистов нового рода войск», — подчеркнул Александр Гриб.
В 2025 году президент России объявил о создании Войск беспилотных систем — нового рода войск, который сегодня находится на этапе активного формирования. Челябинская область выступает одним из регионов, оказывающих всестороннее содействие в оснащении подразделений БПС. Граждане, поступающие на службу в подразделения БПС, имеют возможность заключить краткосрочный контракт сроком на 1 год без автоматического продления, пройти службу вместо срочной, а также получить все предусмотренные региональные и федеральные выплаты при заключении контракта.