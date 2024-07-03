Челябинская область находится в числе лидеров по комплексному развитию территорий

Регион отметили на уровне федерации

Челябинская область отмечена среди регионов-лидеров по реализации программ комплексного развития территорий.

«Программа достаточно новая, но тем не менее порядка 16 регионов уже получают разрешение на ввод по первым объектам в границах комплексного развития территорий. В частности, хотел бы обозначить активную работу в таких регионах, как Московская область, Челябинская область, Тульская область, Липецкая область и другие», — заявил накануне генеральный директор Управляющей компании Фонда развития территорий Наиль Сайфуллин.

Ранее регион в числе лидеров КРТ назвал заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

