Челябинская область отмечена среди регионов-лидеров по реализации программ комплексного развития территорий.
«Программа достаточно новая, но тем не менее порядка 16 регионов уже получают разрешение на ввод по первым объектам в границах комплексного развития территорий. В частности, хотел бы обозначить активную работу в таких регионах, как Московская область, Челябинская область, Тульская область, Липецкая область и другие», — заявил накануне генеральный директор Управляющей компании Фонда развития территорий Наиль Сайфуллин.
Ранее регион в числе лидеров КРТ назвал заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.