Челябинская область находится среди лидеров по производительности труда

Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников

В Миассе, на Автомобильном заводе «Урал», прошла встреча с участниками проекта «Производительность труда». В ней приняли участие министр экономического развития РФ Максим Решетников и губернатор Челябинской области Алексей Текслер, сообщает пресс-служба правительства региона.



Проект был запущен в 2018 году и, по словам министра, позволил многим предприятиям заняться культурой производительности труда. Сегодня работу по нацпроекту следует продолжать.

«Надо инкорпорировать производительность во все образовательные программы среднего высшего и допобразования. Развивать отраслевые центры компетенций, которые будут тиражировать лучшие практики. Постепенно увязывать вопросы производительности с выделением государственного финансирования по другим программам. Но для нас важно взаимодействие. В цехах могут родиться действительно дельные предложения, а не в кабинетах. А Челябинская область у нас один из лидеров в производительности труда», — отметил Максим Решетников.

Алексей Текслер рассказал, что в Челябинской области 170 предприятий являются участниками нацпроекта.

«У нас нет безработицы, и основная конкуренция развернулась за кадры. Рост производительности труда — единственный способ повышения эффективности. Поэтому мы развиваем свой центр компетенций, расширяем вовлеченность наших компаний, которые по федеральным критериям не подходят в нацпроект», — заявил глава региона.

Максим Решетников и Алексей Текслер осмотрели цеха автозавода и ознакомились с инвестиционными проектами предприятия. Сейчас на заводе реализуется самый масштабный из них — строительство нового сборочного корпуса с годовым объемом производства 5,5 тысяч автомобилей. Он должен начать работу в 2025 году.