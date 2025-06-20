Челябинская область начнет активную популяризацию ЗОЖ

Цель соглашения с движением «Здоровое Отечество» — сделать спорт доступнее

На Южном Урале активизируют популяризацию здорового образа жизни. Делать это будут, в том числе, при методической помощи Общероссийского общественного движения «Здоровое Отечество». Совместную работу подразумевает соглашение, которое подписали сегодня на ПМЭФ-2025 губернатор Челябинской области Алексей Текслер и председатель правления движения Раимкуль Малахбеков.

Также речь идет о развитии массового спорта, улучшении здоровья и качества жизни граждан посредством занятий физической культурой и спортом.

По словам Алексея Текслера, такое сотрудничество открывает новые возможности для развития спорта в Челябинской области.

«Мы не только активно расширяем спортивную инфраструктуру, возводя новые объекты в каждом муниципалитете региона, но и стремимся сделать спорт доступным и привлекательным для всех. Это соглашение — важный шаг к этой цели. Вместе мы будем продвигать здоровый образ жизни, поддерживать наших спортсменов, включая тех, кто нуждается в особой поддержке, — участников специальной военной операции и людей с ограниченными возможностями», — отметил губернатор.

«У нас общие цели — сделать спорт доступнее и привлекательнее для всех категорий населения, создавая условия для здорового и активного образа жизни», — добавил он.