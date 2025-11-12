Челябинская область начинает подготовку к зимнему сезону — 2025/2026

Муниципалитеты выводят спецтехнику и проверяют безопасность аттракционов к новогодним праздникам

Челябинская область начинает усиленную подготовку к новому зимнему сезону. В Южноуральске на выездном областном совещании с членами регионального правительства и главами муниципалитетов губернатор Алексей Текслер поручил обеспечить качественное зимнее содержание дорог и тротуаров. К наступлению холодов муниципалитеты получили новую коммунальную технику. С выпадением снега она начнет очищать не только проезжую часть, но и дворы.

«Дороги — безусловный приоритет, но в этом году с учетом дополнительной техники надо уделить особое внимание пешеходным зонам, тротуарам. Начало зимы не должно быть ни для кого сюрпризом», — отметил Алексей Текслер.

Также к новогодним праздникам в области проверят безопасность зимних аттракционов. Горки и карусели пройдут сертификацию и государственную регистрацию.

«Для детей горки должны работать. Да, появились дополнительные требования: времена меняются. Их нужно выполнять. Праздник для детей мы обязаны обеспечить», — подчеркнул губернатор.



Ранее ИА «Первое областное» писало, что муниципалитетам Челябинской области передали 123 новые уборочные машины.