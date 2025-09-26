Челябинская область на треть увеличила экспорт в Узбекистан

Челябинская область готова увеличить поставки продовольствия в Узбекистан. Об этом заявил министр сельского хозяйства региона Алексей Кобылин на встрече с делегацией Джизакской области, сообщает пресс-служба регионального Минсельхоза.



К середине сентября товарооборот продовольствия достиг 32,3 млн долларов (+33,6% к аналогичному периоду 2024-го). Экспорт из Челябинской области вырос на 1,2%, до 7,8 млн долларов, импорт из Узбекистана — на 48,6%, до 24,5 млн долларов.



В 2025 году увеличены поставки из Челябинской области: растительного масла (+13%), муки (в 3 раза), зерна, обработанного иным способом (+20%), кондитерских изделий (+12%), колбас (+14%) и другой продукции. Крупные экспортеры: «Сигма», «Ситно», «Макфа», «Союзпищепром».



«Сигма» почти на 30% нарастила экспорт подсолнечного масла; в планах — маслоэкстракционное производство в регионе и увеличение поставок до 1 тыс. тонн в год. «Макфа» в 2024 году признана брендом № 1 в Узбекистане в категории «Макаронные изделия» (Brand awards 2024 International). «Союзпищепром», «Таврия», «СИТНО», «Уральский Лидер плюс» расширяют линейки и присутствие, рассматривается открытие представительства в республике.



Импорт из Узбекистана растет: овощи (+97%, 26 тыс. тонн), фрукты, бахчевые и орехи — в 2,2 раза, зернобобовые — в 3 раза, приготовленные фрукты и орехи — в 7,4 раза.