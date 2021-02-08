Челябинская область на седьмом месте в России по уровню финансирования научных разработок

Алексей Текслер провел встречу с руководителями вузов и научной общественностью Челябинска

В рамках совещания с руководителями вузов и южноуральскими учеными обсудили итоги работы за прошлый год и приоритетные направления развития научного потенциала региона. По данным Росстата, в Челябинской области наукой занимаются около 16 тысяч человек, из которых 70% работают в области технических наук. 62 организации проводят научные исследования и разработки, из них 32% — это подразделения вузов, 27% — структуры промышленных предприятий, 18% — самостоятельные организации. В рамках нацпроекта «Наука» в 2019 году был организован Уральский межрегиональный научно-образовательный центр мирового уровня. Он был создан совместно со Свердловской и Курганской областями. В 2020 году Уральский НОЦ вошел в число пяти победителей конкурсного отбора на получение господдержки из федерального бюджета. На уровне области он получил грант в 70 миллионов рублей на исследования и разработки по направлению «Аэрокосмические технологии».

«По уровню финансирования научных исследований и разработок мы занимаем 7 место среди всех субъектов Российской Федерации. Это говорит о готовности бизнеса вкладывать ресурсы в создание инновационных решений. Безусловно, без них говорить о динамичном развитии высокотехнологичных производств не приходится. Очень важно, что мы говорим о практическом результате, о коммерциализации тех разработок, которыми занимаются наши предприятия и научные организации. Именно поэтому мы наблюдаем в последние годы тенденцию к усилению научно-производственной кооперации, региональной кооперации, равно как и тенденцию к совместной работе научных организаций и вузов для достижения лучших результатов и повышения своей конкурентоспособности», — отметил Алексей Текслер.

Также в 2020 году начал работу совет при губернаторе Челябинской области по вопросам высшего образования и науки. Участники совета разработали областную госпрограмму «Развитие науки в Челябинской области» на 2021-2024 годы. Она учитывает цели и задачи нацпроекта «Наука», а также потребности научного сообщества, в том числе молодых ученых. В рамках программы молодые исследователи, имеющие семьи, смогут получить господдержку на приобретение жилья.

Помимо этого, в Челябинске открылось региональное представительство Уральского отделения Российской академии наук. В рамках сотрудничества правительства Челябинской области с Российским фондом фундаментальных исследований в 2020 году порядка 100 проектов фундаментальных исследований южноуральских ученых получили грантовую поддержку на общую сумму 100 миллионов рублей, где половина суммы была выделена из федерального бюджета. В 2021 году работа в этом направлении продолжится.