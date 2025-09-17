Челябинская область лидирует в обработке обращений на Прямую линию президента

Проблемы граждан решаются

Челябинская область — в числе лучших по обработке обращений на Прямую линию с президентом. Об этом сообщает Народный фронт. Организация контролирует решение 2,5 миллиона сообщений, которые поступили Владимиру Путину в декабре 2024 года.

Специалисты связываются с гражданами, чьи обращения имеют в системе пометку «решено». Опросы показывают, что уровень удовлетворенности составляет 46%. Среди ведомств активно в обработке обращений заняты Федеральная служба судебных приставов, Социальный фонд, Минкультуры. Из компаний — Почта России, Аэрофлот, ВТБ, «Дом.РФ» и «Россети».

Продолжается работа по решению проблем родных участников СВО, инвалидов, пациентов со сложными заболеваниями, родителей школьников, многодетных семей, малого бизнеса и жителей Арктики. Об этих семи основных блоках и предложениях по снятию вопросов главе государства рассказал руководитель Исполкома НФ Михаил Кузнецов.

Он выступил на совещании президента с правительством РФ. Там же Владимир Путин поручил заняться подготовкой организации новой Прямой линии.