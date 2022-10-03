Челябинская область лидирует по объему дорожного ремонта в УрФО

На Южном Урале обустроили почти 2 млн кв. км дорожного полотна в 2022 году

Челябинская область занимает лидирующие позиции по площади нового дорожного полотна в Уральском федеральном округе за 2022 год. К такому выводу пришли специалисты контрольно-счетной палаты Челябинской области после сентябрьского анализа объема работ в дорожной сфере. Всего в этом сезоне в регионе обустроили 1972 тыс. кв. км верхнего слоя дорожной одежды.

В КСП критерием рейтинга подсчитали площадь обустройства верхних слоев дорожной одежды.

«Общая площадь уложенных верхних слоев дорожной одежды в субъектах УрФО составила 6199 тыс. кв. м, из них Челябинская область — 1972 тыс. кв. м, или 32% от общей площади по УрФО», — пояснили эксперты палаты.

На втором месте рейтинга — Курганская область и 1425 тыс. кв. м дорожного покрытия.

Далее рейтинг выглядит следующим образом:

третье место — ХМАО и 291 тыс. кв. м;

четвертое — Свердловская область и 1409 тыс. кв. м;

пятое место — Тюменская область и 1016 тыс. кв. м;

и завершает таблицу Ямало-Ненецкий автономный округ и 86 тыс. кв. м.

По данным министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, в рамках национального проекта «Качественные и безопасные дороги» в регионе в 2022 году запланировано 67 объектов. На их выполнение область получила 4,7 млрд руб., использовано 3,4 млрд руб., или 72%.

Так, в конце прошлой недели стало известно, что на трассу М-5 в Челябинской области направят дополнительные средства. Участок федеральной трассы в регионе расширяют.