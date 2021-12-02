Челябинская область лидирует по числу случаев бешенства в ноябре

С начала года на территории региона обнаружили 64 больных животных

Челябинская область наряду со Смоленской и Нижегородской вошла в число лидеров по числу свежих случаев бешенства у животных в ноябре 2021 года. Об этом в четверг, 2 декабря, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

«В ноябре 2021 года на территории Челябинской области зафиксировано 5 случаев бешенства: собака пала в городе Коркино, лиса — в Варненском районе, корова — в Кунашакском районе и по одной кошке в Челябинске и Верхнеуральском районе. Населенные пункты, где зарегистрированы случаи бешенства, объявлены неблагополучными. Распоряжением правительства области там введен карантин, который предполагает некоторые ограничения», — замечают в пресс-службе.

Всего же с начала года в Челябинской области было 64 случая бешенства. От смертельной инфекции пали 4 коровы, 23 лисы, 16 собак, 20 кошек и одна енотовидная собака. Эти цифры находятся на уровне 2020 года, тогда в Челябинской области от опасной инфекции умерли 68 животных, в том числе 18 домашних собак и 12 кошек.