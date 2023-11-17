Челябинская область лидировала в студенческой олимпиаде «Я — профессионал»

Почти 25 тысяч заявок подали южноуральские учащиеся вузов

В России завершилась регистрация на VII сезон олимпиады «Я — профессионал». Принять в ней участие заявились почти 850 тысяч человек, 24,7 тысячи из них — студенты из Челябинской области. Регион вошел в топ-10 по количеству поданных заявок, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Олимпиада проводится в рамках президентской платформы «Россия — страна возможностей» и поддерживается Министерством науки и высшего образования России. Она включает 73 категории, от дизайна до фотоники. Регистрацию на олимпиаду открыли 27 сентября, и она охватила все 89 регионов РФ.



«Студенты Челябинской области проявили наибольший интерес к направлениям „Психология“ (567 регистраций), „Экономика“ (532) и „Дизайн“ (526). Всего в рамках регистрационной кампании мы получили 24 744 заявки от студентов из 33 вузов и филиалов данного региона. Наша главная цель — предоставить равные возможности активным ребятам из всех уголков страны без исключения. Впереди наших участников ждет широкая палитра карьерного сопровождения, интересные задания и возможности для профессионального роста», — отметила руководитель всероссийской олимпиады студентов «Я — профессионал» Валерия Касамара.

Основная цель проекта — помочь молодым специалистам развить свои профессиональные навыки и построить карьеру. Челябинская область уже не первый год занимает лидирующие позиции по числу регистраций.

«В Челябинской области самыми активными стали студенты Озерского технологического института «Национального исследовательского ядерного университета „МИФИ“ (филиал) (2975 регистраций), филиала Южно-Уральского государственного университета в г. Златоусте (2816), Южно-Уральского государственного университета (2252). Участие университетов в олимпиаде — знак качества и высокого уровня подготовки начинающих специалистов», — прокомментировал первый заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Агафонов.

С 17 ноября по 3 декабря пройдет отборочный этап олимпиады. Лучшие участники смогут получить премию до 300 тысяч рублей, пройти стажировку в лидирующих компаниях страны, воспользовавшись карьерным порталом проекта.