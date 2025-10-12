Челябинская область — лидер по сбору твердой пшеницы в России

Агропромышленный комплекс Южного Урала с каждым годом становится все сильнее

Сегодня, 12 октября, в России свой профессиональный праздник отмечают работники сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Агропромышленный комплекс в Челябинской области — один из сильнейших в стране, чем регион по праву гордится.

«Мы — лидеры в России по сбору твердой пшеницы и производству макарон, входим в тройку лучших регионов по производству муки, круп и куриных яиц. Прочно занимаем высокие позиции по целому ряду других показателей, в том числе по агроэкспорту»,— отметил губернатор Алексей Текслер.

Кроме того, Южный Урал полностью обеспечивает себя семенами зерновых. А еще реализует масштабные инвестиционные проекты. Один из них — создание племенного репродуктора, который позволит южноуральским птицеводам не зависеть от импорта.

С каждым годом региональный агропромышленный комплекс становится сильнее благодаря собственным ресурсам и разработкам. Крепнет и кадровый потенциал.

Алексей Текслер поблагодарил всех работников отрасли за преданность делу и добросовестный труд.

В этом году южноуральские аграрии демонстрируют впечатляющие результаты уборочной кампании. К началу октября они намолотили 1,8 миллиона тонн зерна, собрав урожай с 81% площадей. Это стало возможным благодаря не только благоприятной погоде, но и внедрению современных технологий возделывания.