Челябинская область хочет участвовать в восстановлении популяции лошади Пржевальского

По предварительной оценке, в регионе есть подходящий климат, ландшафты и научная база

Челябинская область может стать новым домом для редких животных. Возможности и готовность региона участвовать в работе по восстановлению популяции лошади Пржевальского обсуждались в ходе Открытого экофорума, на круглом столе, посвященном сохранению редких и исчезающих видов, занесенных в Красную книгу РФ, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Об опыте успешной реинтродукции, а также рисках и трудностях рассказали специалисты из Оренбургского государственного природного заповедника, где с 2015 года успешно реализуется программа по возвращению в природу последнего представителя диких лошадей на планете. Первые шесть животных были доставлены 10 лет назад из Франции, а сегодня популяция насчитывает более 100 особей.

«На сегодня лошадь Пржевальского не встречается в дикой природе, поэтому восстановление популяции этого вида на территории Челябинской области — это не просто вклад в сохранение биоразнообразия, но и возможность создать новый центр притяжения для экологического туризма. Мы видим, как эффективно работает этот проект в Оренбургском заповеднике, и верим в потенциал нашего региона», — отметил министр экологии Челябинской области Иван Кинев.

По мнению экспертов, Челябинская область обладает всеми необходимыми условиями для реализации подобной программы: подходящим климатом, ландшафтами и научной базой.

Лошадь Пржевальского входит в число 13 приоритетных видов федерального проекта «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма» национального проекта «Экология».

В рамках проекта разработана программа восстановления популяции лошади Пржевальского до 2030 года.