Челябинская область избежала массового заноса коронавируса в детские оздоровительные лагеря

Власти считают: от заражения спас режим обсерватора

Оздоровительную кампанию в детских загородных лагерях можно смело назвать полномасштабной. Такое заявление во вторник, 10 августа, сделала первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

«К августу в загородных лагерях прошли оздоровление 147 тысяч детей, а к концу лета эта цифра поднимется до 200 тысяч. И она только чуть ниже показателя доковидных лет. Мы провели достаточно полномасштабную оздоровительную кампанию», — пояснила политик.

По словам Ирины Гехт, заносы коронавируса в лагеря были, но эти случаи единичные и были быстро локализованы. Оградить детей от инфекции помог объявленный в загородных лагерях режим обсерватора.

Напомним, перед заездом в лагерь все взрослые сдавали ПЦР-тест на ковид. В начала лета часть персонала, за исключением поваров, еще могла выходить за пределы оздоровительных лагерей на выходные. Однако после первого случая заноса инфекции режим обсерватора ужесточили — всех сотрудников обязали находиться в лагере до конца смены. Родительские дни, как и в прошлом году, в лагерях были запрещены.

Также Ирина Гехт рассказала, что новый учебный год начнется в школах Челябинской области без дополнительных ограничений. Однако старые все же соблюдать придется.