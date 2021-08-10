Оздоровительную кампанию в детских загородных лагерях можно смело назвать полномасштабной. Такое заявление во вторник, 10 августа, сделала первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.
«К августу в загородных лагерях прошли оздоровление 147 тысяч детей, а к концу лета эта цифра поднимется до 200 тысяч. И она только чуть ниже показателя доковидных лет. Мы провели достаточно полномасштабную оздоровительную кампанию», — пояснила политик.
По словам Ирины Гехт, заносы коронавируса в лагеря были, но эти случаи единичные и были быстро локализованы. Оградить детей от инфекции помог объявленный в загородных лагерях режим обсерватора.
Напомним, перед заездом в лагерь все взрослые сдавали ПЦР-тест на ковид. В начала лета часть персонала, за исключением поваров, еще могла выходить за пределы оздоровительных лагерей на выходные. Однако после первого случая заноса инфекции режим обсерватора ужесточили — всех сотрудников обязали находиться в лагере до конца смены. Родительские дни, как и в прошлом году, в лагерях были запрещены.
Также Ирина Гехт рассказала, что новый учебный год начнется в школах Челябинской области без дополнительных ограничений. Однако старые все же соблюдать придется.