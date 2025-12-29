Челябинская область — идеальный выбор для активного отдыха на каникулах

На Южном Урале есть множество мест для прогулок

Жители и гости Челябинской области могут активно провести новогодние каникулы. На территории региона есть множество живописных мест, где можно погулять. Например, экологические тропы, по которым можно пройтись, узнать что-то новое и получить массу впечатлений.

Специалисты ГБУ «ООПТ Челябинской области» предлагают прогуляться по Сугомакской пещере, по острову Веры на озере Тургояк, по Малой экологической тропе в Серпиевском заказнике, по лесному массиву на берегу реки Миасс и по Жуковой Шишке на Симском пруду.

На карточках в карусели расположены QR-коды, отсканировав которые можно построить маршруты до экотроп. Инициатива реализована в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие».