Челябинская область и Российский союз сельской молодежи заключили соглашение о сотрудничестве

Одним из направлений взаимодействия станет реализация программы «Кадры для села»

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел рабочую встречу с председателем Российского союза сельской молодежи (РССМ) Дмитрием Пекуровским. Стороны обсудили участие Челябинской области во всероссийской программе для молодых специалистов «Кадры для села» и закрепили дальнейшее сотрудничество в двустороннем соглашении. Об этом сегодня, 29 мая, сообщила пресс-служба правительства региона.

Программа «Кадры для села» была разработана по поручению президента России. В этом году Челябинская область стала ее участницей в числе 45 пилотных регионов. Инициатива направлена на преобразование сел, развитие бизнес-проектов, выявление и развитие лучших молодых сельских управленцев, вовлечение молодежи в творческую и спортивную деятельность и многое другое.

Алексей Текслер отметил, что повестка взаимодействия Челябинской области с РССМ достаточно активная и текущее соглашение закрепило основные вопросы, связанные с развитием сотрудничества, в том числе в рамках программы «Кадры для села».

«Наш регион активный в части работы с Российским союзом сельской молодежи. И его Челябинское региональное отделение является одним из лучших в стране: ребята получают гранты по различным направлениям и, что очень важно, помогают минсельхозу доводить до фермеров информацию о мерах поддержки на селе, за счет этого у нас развивается фермерское хозяйство», — подчеркнул глава региона.

По словам губернатора, в регионе есть серьезные примеры роста молодых предприятий на селе, а также семейного бизнеса, когда молодое поколение перенимает руководство от старших. В части культуры — запущена программа модульных домов культуры для небольших поселков.

«В этом году побили наш собственный рекорд по программе комплексного развития сельских территорий, существенный объем средств с региональным софинансированием на это направлен. Поставил задачу на будущий год идти еще с приростом по этой программе. Развиваем первичное звено здравоохранения в сельской местности, строим ФАПы, ремонтируем школы, закупаем для них новые автобусы. Все это помогает развивать социальную инфраструктуру», — добавил Алексей Текслер.

Дмитрий Пекуровский, в свою очередь, поблагодарил главу региона за поддержку инициатив сельской молодежи и подтвердил лидерство регионального отделения РССМ в федеральном рейтинге.