Челябинская область и Казахстан провели трансграничные пожарно-тактические учения

Участники обменялись опытом и применили свои знания на практике

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В Чесменском районе прошли российско-казахстанские учения по тушению природных пожаров, сообщили в министерстве общественной безопасности Челябинской области.



В учениях участвовали огнеборцы МЧС из Чесменского, Троицкого, Варненского районов, сотрудники ГУ лесами, малый мобильный комплекс по тушению лесных пожаров Пластовского лесничества, химические станции и подразделения Костанайской области Республики Казахстан.

«Пожарно-тактические учения служат основой качественного выполнения задач по борьбе с пожарами и чрезвычайными ситуациями. От быстрых и грамотных действий руководителей тушения пожара и ликвидации ЧС зависит жизнь человека», — отметил заместитель министра общественной безопасности Валерий Устинов.

Огнеборцы Челябинской области обменялись с североказахстанскими коллегами опытом и отработали на практике вопросы взаимодействия с прибывающими подразделениями при ликвидации ЧС.