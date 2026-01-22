Челябинская область готовится к весне‑2026 с полными реками и высокими сугробами

В регионе набрали и обучили взрывотехническое подразделение и создали парк беспилотников

Челябинская область вступит в сезон весеннего половодья с высоким запасом снега и наполненными реками. Руководители министерства общественной безопасности, Главного управления лесами и подразделения МЧС рассказали 22 января на пресс-конференции «АиФ-Челябинск», как регион готовится к паводку и пожароопасному периоду.

Министр общественной безопасности Александр Гриб сообщил, что высота снежного покрова в большинстве районов области уже сейчас превышает норму. Уровень воды в реках с осени остается почти в два раза выше обычного.

«Надо учитывать, что на половодье влияет в первую очередь даже не объем снега, а характер его таяния. Поэтому мы, безусловно, будем уточнять прогнозы и распределение своих сил и средств уже ближе к весеннему периоду», — отметил Александр Гриб.

Для оперативного реагирования область создала собственное взрывотехническое подразделение, которое в течение суток сможет проводить работы по предотвращению ледяных заторов.

Более 3,5 тысячи человек готовы участвовать в мероприятиях по подготовке к паводку. Поисково-спасательная служба значительно усилила материально-техническую базу, в том числе закупила парк беспилотников. В областном бюджете зарезервировали 200 миллионов рублей на ликвидацию возможных чрезвычайных ситуаций.

«В зону риска затопления попадает 38 муниципальных образований, это 88 населенных пунктов, 14 участков автомобильных дорог и 3 низководных моста», — рассказал начальник ЦУКС МЧС Станислав Булаев.

Регион к паводку готовится заранее. Уже запланированы работы по ослаблению льда. В горнозаводской зоне и на юге области будут проводить его чернение, бурение и распиловку, чтобы лед таял равномерно и не создавал заторов.

Сформирован материальный резерв, включающий мешки для грунта, мотопомпы, электростанции и спальные места для пунктов временного размещения. В марте запланированы учения с привлечением всех муниципалитетов для оценки готовности к прохождению паводка.

За гидрологической ситуацией в Челябинской области будут следить через 15 постоянных и 38 временных постов, а также с помощью космического мониторинга с 14 спутников.