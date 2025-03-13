Челябинская область готовится к весеннему половодью

Запускается работа спецтехники

Весеннее половодье — ежегодное испытание для Челябинска и региона. Чтобы минимизировать риски подтоплений, в области начинают противопаводковые мероприятия.

Так, в Агаповском районе работают над проверкой и восстановлением пропускной способности водоотводящих труб вдоль дороги и на участках, рискующих оказаться под водой.









В Нагайбакском районе очищают сточные трубы. В Пласте вывозят снег с проблемных перекрестков и очищают крыши от наледи.









В Усть-Катаве на дорогах уже «красуются» лужи.





Упрдор «Южный Урал» в преддверии активного таяния снега провел масштабную подготовительную работу.

Специалисты изучили прогнозы Росгидромета и определили наиболее уязвимые участки федеральных трасс в окрестностях Челябинска.

В рамках подготовки были созданы специальные рабочие группы, которые следят за ситуацией круглосуточно. Подготовлены запасы строительных материалов и техники для оперативного реагирования на возможные ЧС.

«Проведены профилактические осмотры мостов и других искусственных сооружений на дорогах. Подрядные организации приведены в полную готовность к выполнению работ по ликвидации последствий паводка. Кроме того, налажено тесное взаимодействие с соседними дорожными службами для координации действий и оперативного обмена информацией. Разработан план оповещения населения и служб экстренного реагирования в случае возникновения угрозы», — рассказали ИА «Первое областное» в ФКУ Упрдор «Южный Урал».

По итогу прохождения летнего паводка 2024 года по решению губернатора были выделены дотации для Челябинского, Златоустовского, Копейского, Кыштымского городских округов, Октябрьского и Нагайбакского муниципальных районов на общую сумму более 66 млн рублей на приобретение семи дизельных мотопомп.

А в Челябинске сегодня прошел первый весенний дождь.

Фото: Елена Вашкевич, Ольга Терякова, Александр Петухов, Татьяна Вахитова