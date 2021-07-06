Челябинская область готовится к проведению Всероссийской переписи населения

В этом году анкету жители региона смогут самостоятельно заполнить онлайн на портале «Госуслуги»

Перепись населения пройдет в России с 1 по 31 октября. Сейчас идет подготовка, в том числе технологической базы для проведения цифровой переписи. Регионы получили все необходимое оборудование и программное обеспечение, рассказали в Росстате. Главным нововведением станет возможность жителям самостоятельно заполнять электронный переписной лист на портале «Госуслуги».

Руководитель Росстата Павел Малков сообщил, что вся технологическая база для проведения первой цифровой переписи уже есть: регионы получили все необходимое оборудование и программное обеспечение, включая 360 тысяч планшетных компьютеров для переписчиков. Автоматизированная система Всероссийской переписи населения готова к приему по защищенным каналам большого потока информации.

«За оставшиеся три месяца до основного этапа переписи необходимо завершить набор временного переписного персонала: порядка 360 тысяч переписчиков и контролеров полевого уровня (планируется набрать около 82 тысяч студентов). В октябре им предстоит обойти все жилые помещения страны и переписывать население на стационарных участках. Перед выполнением задач все переписные работники получат экипировку и оборудование и пройдут обучение, в том числе в режиме онлайн», — отметил Павел Малков.

Особенностью предстоящей переписи станет привлечение цифровых волонтеров — помощников населения в вопросах прохождения самостоятельной интернет-переписи. Такие группы добровольцев стали появляться в период пандемии для помощи людям старшего поколения в получении цифровых дистанционных услуг. Теперь они примут участие и в цифровой переписи.

Их задача — информировать людей на переписных участках в МФЦ, работать в выездных группах на предприятиях и организациях и при необходимости помогать в прохождении онлайн-переписи. Планируется привлечь порядка 25 тысяч цифровых волонтеров в возрасте от 18 до 50 лет.

Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Качанов сообщил, что к концу июля портал «Госуслуги» будет полностью технологически готов к онлайн-переписи.

Основную часть подготовительных работ Челябинскстат уже выполнил. Подобраны и обучены уполномоченные по вопросам переписи, которые будут работать во всех городских округах и муниципальных районах Челябинской области. Составлены списки адресов домов, сейчас их актуализируют. Ведется приемка помещений для работы переписных участков в регионе. В июле начинается работа по загрузке базы адресов домов на планшетные компьютеры.

Напомним, в этом году Всероссийская перепись населения пройдет в 12-й раз. Она позволяет узнать точную цифру численности населения в стране, получить сведения о его составе и условиях жизни. Последняя перепись населения в России была проведена в 2010 году, поэтому по итогам очередной переписи можно будет оценить, как изменились численность и условия жизни людей за последние десять лет.