Челябинская область готова реализовывать проекты и инициативы молодежи

Об этом на форуме «Утро» объявил губернатор Алексей Текслер

Челябинская область открыта к предложениям молодежи и готова реализовывать их проекты. На форуме «Утро» в Тюмени губернатор Алексей Текслер объявил, что региону интересны инициативы юных южноуральцев, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

По словам главы региона, форум является важной площадкой объединения активной молодежи из разных городов Уральского федерального округа.

«Форум „Утро“ отличает то, что ребята здесь все очень патриотически настроены. Они рассказывают о своих проектах — волонтерских, патриотических. Мы их с удовольствием реализуем, в том числе и в Челябинской области. И от ребят я жду новых идей, новых инициатив, новых проектов»,— поделился губернатор.

На встрече с делегацией Челябинской области в формате «вопрос — ответ» ребята могли рассказать губернатору о своих задумках. Так, прозвучал вопрос о создании крупного молодежного центра, который работал бы круглый год.

«Такого формата в Челябинске пока нет, но мы на самом деле активно работаем над тем, чтобы он появился. Важна площадка, важна правильная локация, у нас было много вариантов, но они пока не удовлетворяют всем требованиям. Надеюсь, что у нас получится. В принципе, определенные идеи есть, как эту площадку реализовать. Но самое важное, что я хочу сказать, что это не должно быть проблемой с точки зрения организации различных мероприятий. У нас масса мест, где мы их уже проводим»,— отметил губернатор.

Также юные южноуральцы спрашивали Алексея Текслера о волнующих темах, как например развитие закрытых городов, возможности участвовать молодежи и в том числе «Движению первых» в управлении регионом.

А еще Алексей Текслер отметил, что на уроке истории хотел донести до ребят мысль: «Самое важное — это связь поколений».

«Сегодняшняя молодежь вовлечена в добровольчество, много молодых ребят вовлечены в трудовую отрасль, программу „Профессионалитет“. Они, как свои предки, куют победу в тылу на наших заводах. Эта неразрывная связь поколений — то, что нас скрепляет»,— подчеркнул Алексей Текслер.

Напомним, ранее на форуме «Утро» Челябинская область представила аромамасла с запахами Танкограда.