Челябинская область готова принять российских врачей из‑за границы

Куратор партпроекта ЕР «Здоровое будущее» Антон Рыжий пообещал медикам-репатриантам помощь в трудоустройстве по специальности

В Челябинской области ждут медиков, уехавших в свое время за рубеж. Главный врач челябинской детской поликлиники № 8 Антон Рыжий обратился к коллегам-соотечественникам, приглашая их вернуться в Россию.



«Дорогие врачи и медсестры, проживающие за границей Российской Федерации. Если вы волею судеб оказались в ближнем или дальнем зарубежье, стали ощущать на себе давление и дискомфорт, я, координатор партийного проекта „Здоровое будущее“ Антон Рыжий, приглашаю вас вернуться в Россию, на родину, в Челябинскую область. Со своей стороны помогу вам в трудоустройстве как в государственную, так и в частную системы здравоохранения. Исходя из ваших профессиональных навыков и компетенций найдем интересующее именно вас место», — обещает Рыжий от лица партии «Единая Россия».

Напомним, с начала специальной военной операции на Украине многие россияне, эмигрировавшие в Европу и США, действительно подвергаются настоящему буллингу со стороны местных жителей. В России объясняют это развязанной против РФ информационной войной: европейцев и американцев заранее убеждали в виновности нашей страны во всех международных и местных проблемах.