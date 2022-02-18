Челябинская область в случае необходимости примет беженцев из Донецкой и Луганской непризнанных республик. О готовности региона губернатор Алексей Текслер уведомил МЧС России, сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе главы региона.
По данным пресс-службы губернатора, уже сейчас началась работа по подготовке к приему донбасских беженцев. Разместить их могут помочь учреждения системы социальной защиты населения, санатории, дома отдыха и интернаты. К подготовке окончательного списка учреждений привлечено руководство ГУ МЧС по Челябинской области.
Напомним, по сообщениям федеральных СМИ вечером 18 февраля руководители непризнанных донбасских республик отдали распоряжения о выводе из границ ЛНР и ДНР гражданского населения, прежде всего женщин, детей и стариков. Президенты ЛНР и ДНР опасаются нападения со стороны Вооруженных войск Украины (ВСУ). Президент РФ Владимир Путин поручил руководству министерства чрезвычайных ситуаций подготовить места для размещения беженцев в Ростовской области, кроме того, каждый вышедший с Донбасса человек должен получить единоразовую выплату в 10 тысяч рублей.
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