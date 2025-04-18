Челябинская область готова к празднованию к 80-летия Победы

Особое внимание должно быть уделено городам трудовой доблести

В Челябинской области масштабно готовятся к празднованию 80-летия Победы. Губернатор Алексей Текслер провел заседание оргкомитета, на котором были поставлены задачи по безупречной организации праздничных мероприятий, сообщает пресс-служба правительства региона.

Особое внимание должно быть уделено городам трудовой доблести, разнообразию форматов «Бессмертного полка», обеспечению безопасности (с привлечением дружинников и казаков) и предотвращению вандализма на мемориалах. Министерствам культуры и социальных отношений поручено обеспечить праздничную программу и оказать ветеранам всестороннюю помощь, включая медицинскую.

Заместитель губернатора Роман Воллерт сообщил о запланированных акциях, митингах, шествии «Бессмертного полка» и других мероприятиях во всех городах и районах области. Алексей Текслер подчеркнул важность заботы о ветеранах, поручив постоянно мониторить их состояние здоровья, оказывать социальную поддержку и помощь, привлекая к этой работе местные и заводские советы ветеранов, и активно взаимодействовать с ветеранами и их семьями через СМИ и социальные сетиэ

«Самое главное — это, конечно, внимание и забота о наших дорогих ветеранах. Я давал поручение о постоянном мониторинге состояния их здоровья, оказании мер социальной поддержки и всесторонней помощи в бытовом и в любом другом плане. Кроме социальных и медицинских работников, подключите к этой работе местные и заводские советы ветеранов. Отслеживайте информацию в средствах массовой информации, в социальных сетях. Важно профилактировать все возможные обращения, работать проактивно, быть в постоянном контакте с нашими ветеранами и их родными», — подчеркнул губернатор.

В Челябинской области к юбилею Победы пройдет более 5000 культурно-массовых мероприятий. На особом контроле их безопасность.