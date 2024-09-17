Челябинская область готова к отопительному сезону на 98%

Батареи стали теплее уже в нескольких муниципальных районах

Челябинская область выходит на финишную прямую по подготовке к отопительному сезону. К 1 октября готовность должна составить 100%. Об этом сегодня сообщили первый замминистра строительства и инфраструктуры Челябинской области Людмила Алпатова и заместитель главы города по городскому хозяйству Александр Астахов.

Так, к середине сентября все муниципальные образования провели подготовку и проверку к отопительному сезону: обучен весь персонал теплоснабжающих организаций, проведены противоаварийные тренировки. На сегодня Челябинская область уже готова к подаче тепла на 98%. Выбивающиеся 2% — это те места, где до сих пор идет модернизация тепловых сетей. До конца месяца последние этапы ремонта завершат в Челябинске, Озерске, Верхнем Уфалее. При этом отопительный сезон уже начался в нескольких районах — Кусинском, Саткинском. С 19 сентября тепло пустят в дома Трехгорного городского округа и Октябрьского муниципального района.

В этом году на ремонт теплосетей были выделены 4,7 миллиарда рублей — больше, чем в предыдущие годы. Только в Челябинске модернизировали 20 километров теплосетей на почти 2 миллиарда рублей. Одни из самых серьезных работ были этим летом на улицах Гагарина, Сталеваров, 50 лет ВЛКСМ.

Также в конце сентября Минстрой откроет горячую линию, на которой южноуральцам дадут ответы на волнующие вопросы по обеспечению тепла.