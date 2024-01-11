Челябинская область досрочно завершила расселение аварийных домов по действующей программе

Свои жилищные условиях улучшили более 16 тысяч человек

Программа переселения граждан из домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года, выполнена досрочно в Челябинской области. Об этом в четверг, 11 января, сообщает генеральный директор ППК «Фонд развития территорий» Ильшат Шагиахметов.

«На сегодняшний день уже 17 регионов досрочно выполнили все обязательства по расселению жилищного фонда, признанного аварийным до 1 января 2017 года. В целом по стране с 2019 года расселили аварийные дома площадью 10,65 млн кв. м, жилищные условия улучшили 636 339 человек. Высокие показатели программы — это результат слаженной работы федеральных и региональных органов власти», — заявил Ильшат Шагиахметов.

В Челябинской области с 2019 года по национальному проекту «Жилье и городская среда» из непригодного для проживания жилищного фонда переехали 16 489 человек, расселены аварийные дома площадью 264,4 тыс. кв. м. Всего в реализации программы участвовало более 25 муниципальных образований.

Напомним также, что Челябинская область одновременно с федеральной программой дополнительно расселяла аварийное жилье за счет собственных средств.