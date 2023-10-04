Челябинская область делится опытом помощи бойцам СВО и их семьям

Уникальный проект представлен на Всероссийской неделе охраны труда в Сочи

В Сочи проходит Всероссийская неделя охраны труда — 2023. Челябинцы представляют на ней проект женского клуба при центрах занятости населения «Вектор жизни — работа для СВОих», сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

Проект предполагает комплексное сопровождение участников СВО и их близких: им помогают найти работу, переобучиться, а также предоставляют возможность получить помощь психолога. Проект работает в 38 муниципалитетах Челябинской области, а с августа еще и в городе Дебальцево Донецкой Народной Республики.

«Чаще всего семьи наших бойцов обращаются за помощью в решении бытовых вопросов. Немного реже их волнует образование детей, а также собственное обучение и трудоустройство», — говорит первый заместитель губернатора Челябинской области, координатор «Женского движения Единой России» региона Ирина Гехт.

Записаться на мероприятия клуба можно по телефону 8 (800) 444-80-88 (звонок бесплатный).

В на этой неделе губернатор Челябинской области Алексей Текслер и Анна Цивилева торжественно открыли новое здание регионального филиала фонда «Защитники Отечества» в Челябинске.