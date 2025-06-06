Челябинская область борется за победу в Russian Traveler Awards — 2025

Регион представлен уникальными туристическими объектами — от заповедника «Аркаим» до аэропорта имени Курчатова

Челябинская область выдвинула восемь объектов для участия в крупной российской туристской премии Russian Traveler Awards — 2025. Регион представлен в восьми из 19 номинаций конкурса, сообщает Центр туризма региона.

Международный аэропорт имени Курчатова претендует на звание лучшего аэропорта страны, отель ParkCity — лучшего городского отеля, а курорт «Притяжение» в Магнитогорске — лучшего общественного пространства.

Историческое наследие региона отражено в номинации «Лучший культурно-исторический объект» — здесь за звание борется музей-заповедник «Аркаим». В номинации «За народный промысел» участвует златоустовская оружейная слобода «АиРовка». В категории «Национальное блюдо» представлен десерт «Белый атом».

Природные красоты Южного Урала представлены озером Тургояк в номинации «Природный объект» и экомаршрутом на озере Серебры в городе Карабаше в категории «Экомаршрут». Культурную жизнь региона дополняют Бушуевский фестиваль в Златоусте, номинированный в категории «Фестиваль», и экскурсия «Челябинск: к нам прилетают даже метеориты!» — в категории «Экскурсионно-туристический маршрут».

Итоги Russian Traveler Awards подведут в ноябре 2025 года.

Автор: Дарья Давтян