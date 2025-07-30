Челябинская область борется с дефицитом кадров на предприятиях

Для этого в регионе активно развивается система наставничества и вводятся новые программы

Задачи, стоящие перед экономикой Челябинской области, сегодня, 30 июля, обсудили губернатор Алексей Текслер и председатель Федерации профсоюзов Челябинской области Олег Екимов. Речь шла о перспективах социального партнерства, поддержке населения и обеспечении благополучия трудовых коллективов, сообщают в пресс-службе правительства Челябинской области.

На встрече Алексей Текслер поблагодарил профсоюзы за продуктивную деятельность, направленную на поддержку и защиту прав южноуральцев, особенно — мобилизованных граждан и их семей:

«В этом году мы подписали дополнительное соглашение между Федерацией профсоюзов, Союзом промышленников и предпринимателей Челябинской области и правительством региона. Оно в том числе касается содействия в трудоустройстве и сохранении рабочих мест для участников СВО».

По словам губернатора, область стремится к тому, чтобы каждый боец нашел работу после возвращения.

Также регион продолжает бороться с дефицитом кадров на предприятиях. Для этого в регионе развивается система наставничества, запущена программа «Профессионалитет». Для повышения престижа рабочих профессий на Южном Урале проводятся конкурсы и вводятся новые награды и знаки отличия, в том числе «Трудовая доблесть».

По итогам 2024 года Челябинская область вошла в число лучших регионов страны по росту реальных зарплат и среднедушевых доходов граждан. И в этом большая заслуга ответственных работодателей и профсоюзов, сказал губернатор Алексей Текслер председателю Федерации профсоюзов области.

«С вашим участием мы в свое время заключили соглашение с работодателями о том, чтобы индексировать зарплаты выше инфляции. Также по моему решению в этом году проводится индексация зарплат работникам бюджетной сферы. С 1 января были повышены доходы на 4%, с июля — еще на 6%. В прошлом году также приняли решение по молодым педагогам. В течение трех лет накопительно выплачивается единовременная выплата в размере 300 тысяч рублей. Видим эффект, молодые специалисты заинтересовались», — отметил Алексей Текслер.

В завершение встречи Олег Екимов предложил увеличить компенсации учителям, принимающим участие в организации и проведении государственной итоговой аттестации. Алексей Текслер оценил инициативу и пообещал и дальше развивать социальное партнерство.