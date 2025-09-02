Фестиваль «Челябинская область — большая семья» прошел в Карабаше

Город стал 43-й площадкой мероприятия

Фестиваль «Челябинская область — большая семья» прошел в Карабаше. Одиннадцать профильных министерств и управлений региона работали с обращениями горожан. А еще карабашцам устроили кинопоказы.

Замминистра экономического развития Челябинской области Ильмар Шариев лично принимал обращения граждан в палатке общественной приемной губернатора. В нее поступило восемь обращений.

«Сегодня уже 43-е мероприятие, где мы можем продемонстрировать теплоту и любовь к дому, почувствовать, что наш регион — одна большая семья, пообщаться и выразить свои предложения», — сказал Ильмар Шариев.





Представители управления по труду и занятости населения провели консультации для горожан по пособиям для безработных. Жителям города рассказали, как встать на учет, пройти профориентацию и какие документы необходимы. Сотрудники градообразующего предприятия «Карабашмедь» провели собеседование и ответили на вопросы горожан.





В палатке министерства спорта самое большое количество отжиманий (а именно 59) выполнил 15-летний Иван Шишкин. Один из участников подтянулся на золотой значок ГТО.





В министерство ЖКХ поступило семь обращений. Глава города Павел Титов лично консультировал жителей.





Ранее писали, как мероприятие прошло в Озерске. Следующим городом, куда приедет фестиваль «Челябинская область — большая семья», станет Аргаяш.