Челябинская область активно восстанавливает инфраструктуру в подшефных территориях ДНР

Работы, начавшиеся в текущем году, планируется завершить до 1 октября 2025 года

Челябинская область продолжает оказывать всестороннюю поддержку Донецкой Народной Республике в рамках шефской помощи. В 2025 году регион взял на себя обязательства по восстановлению 30 объектов в Ясиноватском муниципальном округе. Работы, начавшиеся в текущем году, планируется завершить до 1 октября 2025 года.

Южноуральские строители проводят замену водовода протяженностью 1250 метров, а также оборудования водоснабжения и водоотведения. Продолжается благоустройство общественных территорий: бульвара Ленина и входной группы парка Железнодорожников, а также парка Машиностроителей.

Идут работы на 24 объектах жилых многоквартирных домов — проводится восстановление жилфонда, пострадавшего в ходе обстрелов со стороны ВСУ. Рабочие производят замену покрытия кровли, несущих конструкций и элементов, инженерных отопительных сетей, ремонт мест общего пользования, замену поврежденных оконных блоков и стеклопакетов и др.

Заместитель губернатора Александр Лазарев в ходе рабочей поездки в Ясиноватский муниципальный округ лично проверил ход работ, встретился с подрядчиками на объектах. Он подчеркнул важность своевременного и качественного выполнения всех запланированных мероприятий.

«Сегодня мы убедились на месте, что работы по восстановлению объектов инфраструктуры в Ясиноватском округе начались. Подрядчики приступили к выполнению своих обязательств. Мы будем оказывать им всестороннюю поддержку, чтобы обеспечить успешное завершение этого масштабного и социально значимого проекта. Оживают разрушенные улицы, появляются детские площадки — мы строим не просто здания, а будущее для людей, которые заслуживают мира и спокойствия. Мы не оставим их без поддержки», — прокомментировал Александр Лазарев.

В Авдеевке близится к завершению восстановление еще одного жилого дома, в который вскоре смогут заселиться жители. Во время осмотра объектов заместитель губернатора пообщался с жильцами восстанавливаемых домов, которые выразили глубокую благодарность жителям Челябинской области и лично губернатору Алексею Текслеру за помощь и поддержку.

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