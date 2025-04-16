Челябинская область активно включилась в нацпроект «Инфраструктура для жизни»

Глава региона Алексей Текслер принял участие в заседании Госсовета РФ, где определены направления, требующие доработки

Улучшение жилищных условий граждан, обновление инфраструктуры, повышение качества услуг ЖКХ, развитие дорожной сети и общественного транспорта — основные направления нацпроекта «Инфраструктура для жизни» обсудили участники заседания президиума Госсовета РФ, которое в режиме видео-конференц-связи провел президент России Владимир Путин. В заседании приняли участие вице-премьер Марат Хуснуллин, руководители федеральных ведомств, главы ряда регионов, в том числе Челябинской области.

Глава государства акцентировал внимание на развитии строительного комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, дорожной сети и общественного транспорта. Президент подчеркнул важность поддержки опорных населенных пунктов, где проживает две трети населения России. Их развитие должно осуществляться на основе мастер-планов, отражающих изменения в социально-экономической сфере и планируемые инфраструктурные проекты на ближайшие 6—12 лет.

«Речь идет о дальнейшем развитии и обустройстве огромного пространства нашей страны, о создании современной, комфортной, безопасной и удобной среды во всех регионах и муниципалитетах, о решении жилищных проблем и создании рабочих мест, о широкой доступности транспортных и социальных услуг, качественных и безопасных дорог», — заявил Владимир Путин.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял участие в заседании как глава комиссии Госсовета РФ по направлению «Экономика и финансы».

«Сегодня Госсовет — основная площадка проработки вопросов инфраструктурного развития страны. Важно, что инициатива для их проработки идет с мест, из регионов. Это инициативы региональных правительств, губернаторов, как внутри определенного ресурса принять наиболее эффективные решения для развития наших населенных пунктов. В этом эффективность работы комиссий Госсовета. Решения, которые прорабатываются на их площадках, затем принимаются на законодательном уровне», — отметил он по завершении заседания.

Так, комиссия под руководством Алексея Текслера работала над механизмами списания задолженности регионов по бюджетным кредитам. Результатом стало постановление правительства РФ, согласно которому регионы освобождаются от погашения двух третей задолженности по бюджетным кредитам, сложившейся по состоянию на 1 марта 2024 года. Не менее половины высвобожденных средств регион должен вложить в реализацию инфраструктурных проектов в сфере ЖКХ.



Что касается обсуждаемых в рамках заседания Госсовета тем развития строительства и модернизации сферы ЖКХ, Челябинская область активно работает над решением этих задач.

В регионе запущена масштабная программа «Большой ремонт 74». Запланировано до 2030 года модернизировать почти 1500 объектов инженерной инфраструктуры. На это будет направлено порядка 120 млрд рублей инвестиций из разных источников.

По строительству жилья Челябинская область в 2023 году поставила абсолютный рекорд, сохранив темпы и в 2024 году. Спустя 3,5 месяца текущего года объем ввода жилья превышает прошлогодний, несмотря на все сложности. При этом в регионе внедрены инновационные решения, например помощь в приобретении жилья молодыми семьями — программа «Студенческий материнский капитал».

Значительное внимание уделяется дорожному строительству — не менее 800 километров дорог строится и ремонтируется в регионе ежегодно. Реконструируются ключевые федеральные трассы.

«„Инфраструктура для жизни“ — системообразующий, базовый нацпроект, реализация которого важна для каждой семьи, для каждого человека. Сегодня были определены основные направления, которые еще требуют совершенствования. Самое главное — новые документы территориального планирования, мастер-планы. Это основные документы для принятия решений о градостроительном развитии, они дадут дополнительный импульс развитию территорий», — резюмировал Алексей Текслер.